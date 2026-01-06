\u0645\u0631\u0636\u06cc\u0647 \u0641\u0644\u0627\u062d \u0646\u0698\u0627\u062f\u060c \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f\u061b\n\u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0633\u062a\u0627\u062f \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0627\u0639\u062a\u06a9\u0627\u0641\u060c \u06f7\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0645\u0639\u062a\u06a9\u0641\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u0631\u0627 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n