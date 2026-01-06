به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی استان با اشاره به کشف ۶۹۰ دستگاه ماینر قاچاق از یک دستگاه کامیون گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان، در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز از انتقال محموله ماینر قاچاق در یکی از محور‌های مواصلاتی شهرستان نطنز مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سردارحمید علینقیان پور افزود: در این رابطه مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نطنز و پلیس راه بادرود با حضور در محور مورد نظر موفق شدند کامیون حامل کالای قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به کشف ۶۹۰ دستگاه ماینر قاچاق از این کامیون گفت: برای فرد متخلف پرونده تشکیل و به مرجع قضایی معرفی شد.