پخش زنده
امروز: -
دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران انتظامی شهرستان نطنز کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی استان با اشاره به کشف ۶۹۰ دستگاه ماینر قاچاق از یک دستگاه کامیون گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان، در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز از انتقال محموله ماینر قاچاق در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان نطنز مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
سردارحمید علینقیان پور افزود: در این رابطه مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نطنز و پلیس راه بادرود با حضور در محور مورد نظر موفق شدند کامیون حامل کالای قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به کشف ۶۹۰ دستگاه ماینر قاچاق از این کامیون گفت: برای فرد متخلف پرونده تشکیل و به مرجع قضایی معرفی شد.