مدیر فرودگاه شهدای ایلام از پیوستن شرکت هواپیمایی «فلای‌کیش» به چرخه حمل‌ونقل هوایی استان خبر داد و گفت: با افزوده شدن این شرکت، پرواز‌های هفتگی مسیر ایلام - تهران به ۱۸ نوبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ محمدتقی سلجوقی اظهار کرد: شرکت هواپیمایی «فلای‌کیش» از هفته جاری همکاری خود را با این فرودگاه آغاز کرده و یک پرواز هفتگی را در برنامه کاری مسیر تهران - ایلام گنجانده است.

وی افزود: این پرواز روز‌های دوشنبه انجام می‌شود و این روند تا پایان اسفندماه و انتهای فصل زمستان ادامه خواهد داشت.

مدیر فرودگاه شهدای ایلام با اشاره به تقویت ناوگان هوایی استان اضافه کرد: با آغاز فعالیت این شرکت، اکنون مجموع نشست‌و برخاست‌های هفتگی در این فرودگاه به ۱۸ نوبت (در قالب ۹ پرواز رفت‌وبرگشت) رسیده است که تمام این ظرفیت به مسیر ایلام - تهران، اختصاص دارد.

سلجوقی درباره شرکت‌های هواپیمایی فعال در استان تشریح کرد: اکنون شرکت‌های هواپیمایی ماهان، قشم‌ایر، آسمان، کاسپین و فلای‌کیش وظیفه جابه‌جایی مسافران در خط هوایی مرکز استان به پایتخت را بر عهده دارند.

وی در ادامه افزود: دو پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس که پیش از این در مسیر ایلام - مشهد فعال بود؛ تا اطلاع بعدی لغو شده است.

مدیر فرودگاه شهدای ایلام تأکید کرد: تا زمان برقراری دوباره این خط هوایی، هیچ‌گونه پروازی از باند فرودگاه شهدای ایلام به مقصد مشهد انجام نمی‌شود.

روند افزایش شرکت‌های هواپیمایی در ایلام در ماه‌های اخیر شتاب گرفته است.

پیش از این نیز در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه سال جاری، شرکت هواپیمایی کاسپین با برقراری پرواز در مسیر تهران - ایلام به جمع ناوگان فعال در این فرودگاه پیوسته بود.

توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی و افزایش حق انتخاب برای مسافران؛ از برنامه‌های کلیدی مدیریت استان برای خروج از بن‌بست جغرافیایی است.