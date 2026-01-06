پخش زنده
۸۰۰ فرصت شغلی از مجموع تعهد ایجاد اشتغال در شهرستان خواف فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار خواف در نشست فوق العاده شورای اداری شهرستان خواف گفت: مدیران دستگاه های اجرایی باید ارتباط مؤثر و مستمری با گروه های مرجع و تأثیر گذار جامعه داشته باشند و با گفت و گوی مستقیم با مردم، در مسیر امید آفرینی و افزایش اعتماد عمومی گام بردارند.
مهدی آسیایی با اشاره به وضعیت اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم، بر ضرورت تشدید نظارتها از سوی ستاد تنظیم بازار تأکید کرد و افزود: شناسایی به موقع کمبودهای احتمالی و کنترل بازار از وظایف مهم دستگاههای مسئول است که باید با جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: از اتاق اصناف می خواهم با برگزاری نشستهای منظم با کسبه، پای صحبتهای آنان بنشینند و مسائل و دغدغه های این قشر را به صورت دقیق بررسی و پیگیری کنند.
فرماندار شهرستان خواف گفت: از مجموع تعهد ایجاد اشتغال در شهرستان خواف، تاکنون زمینه ایجاد حدود ۸۰۰ فرصت شغلی فراهم شده است و لازم است این روند با همکاری همه دستگاهها تقویت شود.