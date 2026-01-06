پخش زنده
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر تأثیر شرایط اقتصادی و تحولات منطقهای بر صنعت ساختمان، گفت: دولت چهاردهم بهجای سیاستگذاریهای صرف، بر اقدام عملی، تنوعبخشی به بازار مسکن و تقویت نقشآفرینی بخش خصوصی تمرکز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، وزیر راه و شهرسازی در دومین همایش «چشمانداز ایران در صنعت ساختمان» از رویکرد جدید دولت برای احیای این صنعت خبر داد.
فرزانه صادق با بیان اینکه صنعت ساختمان متاثر از شرایط کلان اقتصادی، تحریمها و پیامدهای جنگ ۱۲روزه است، گفت: تحلیل این حوزه بدون توجه به این عوامل، واقعبینانه نیست.
وی تأکید کرد: در وزارت راه و شهرسازی تمرکز بر اقدام عملی و جبران عقبماندگیهاست، نه انباشت سیاستهای غیر اجرایی.
صادق ادامه پروژههای حمایتی مسکن را یک الزام قانونی و اخلاقی دانست.
به گفته وی، هماکنون حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکن حمایتی در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: اتصال این پروژهها به تسهیلات بانکی و آغاز همزمان خدمات زیربنایی از ابتدای ساخت، در اولویت قرار گرفته است.
وی تنوعبخشی به سبد مسکن را ضرورتی اجتنابناپذیر عنوان کرد.
صادق گفت: مسکن استیجاری که سالها مغفول مانده بود، اکنون با محوریت بخش خصوصی بهطور جدی دنبال میشود.
وزیر راه و شهرسازی نقش دولت را تسهیلگری، اصلاح مقررات و استفاده هدفمند از زمینهای دولتی عنوان کرد.
وی از تمرکز ویژه بر نوسازی بافتهای فرسوده خبر داد.
به گفته صادق، دغدغه بازگشت سرمایه توسعهگران با ایجاد ارزش افزوده و بهرهگیری از اراضی دولتی پیگیری میشود.
وزیر راه و شهرسازی به برنامهریزی برای تأمین مسکن کارگران در همکاری با واحدهای تولیدی اشاره کرد.
وی افزود: توسعه شهری باید متناسب با ظرفیت زیرساختها و ویژگیهای هر شهر باشد.
صادق بر لزوم همافزایی دولت و بخش خصوصی برای عبور از شرایط دشوار تأکید کرد.
وی در پایان گفت: دولت چهاردهم با شنیدن نقدها و مطالبات، مسیر اصلاح و پاسخگویی را با جدیت ادامه میدهد.