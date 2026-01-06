پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت : ۲ هزار و ۱۸۷ هکتار از آب بندانهای استان تا کنون لایروبی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، صالح محمدی با اشاره به اینکه گیلان ۹ هزار و ۲۵ هکتار آببندان دارد گفت: تاکنون ۲ هزار و ۱۸۷ هکتار از آنها لایروبی و احیاء شد.
وی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی بر اساس قانون متولی آب نیست، اما در کنار آب منطقهای برای لایروبی، احیاء و مرمت آب بندانها فعالیت میکندافزود: امسال نیز با تاکید استاندار گیلان مبنی بر تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبارات بخش کشاورزی لایروبی و احیاء ۱۴۰ هکتار از آببندانهای استان در حال انجام است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: لایروبی و احیاء ۳۵۰ هکتار از آب بندانهای گیلان با اعتبار بیش از ۸۷ میلیارد تومان در سال جاری در دستور کار است که با جدیت پیگیر این موضوع هستیم و تاکید استاندار از ظرفیت فرماندارها و دهیاریها استفاده میشود.
وی آببندانها را میراث با ارزش و از ظرفیتهای مهم برای مدیریت آب گیلان دانست و افزود: برنامهریزی لازم برای لایروبی آببندانها با همکاری آب منطقهای گیلان انجام شدهاست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان ذخیره آب بندانها را تامین کننده مصارف کشاورزی و محیط زیستی دانست و گفت: آب بندانها ظرفیت بالایی برای نگهداری آب دارند و لذا نیازمند استفاده علمی و مدرن از آب بندانها برای پایداری اقلیم هستیم.