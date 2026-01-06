جوزپ بورل مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم اتکای اروپایی‌ها به خود، به‌جای آمریکا برای تأمین امنیت‌شان، تاکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جوزپ بورل مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: ما در حال گذر از فصل دیگری از واقعیت هستیم که به‌طور فزآیندهای برای ما روشن می‌کند که باید با ابزار‌های خودمان، دفاع از خود را تضمین کنیم. اگر تفنگداران دریایی در گرینلند مستقر شوند، چه خواهیم کرد؟ آیا به سادگی خواهیم گفت که تمامیت ارضی باید محترم شمرده شود؟

بورل با انتقاد از اتحادیه اروپا به علت عدم ابراز نظر قاطع، افزود: «برخی از اینکه ترامپ موضع پلیس جهانی را اتخاذ کرده است، خوشحال هستند، زیرا او با رژیم‌هایی سروکار دارد که آنها دوست ندارند».