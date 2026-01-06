شهرداری منطقه یک پایتخت در اقدامی زیست‌محیطی، با اجرای گسترده "یخ‌آب زمستانه" به جای سموم شیمیایی، به جنگ آفات و بیماری‌های فضای سبز رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احسان خیراتیان صفایی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک، از اجرای گسترده عملیات "یخ‌آب زمستانه" در معابر اصلی و بوستان‌های این منطقه خبر داد و با اشاره به مضرات سموم شیمیایی و مقاومت روزافزون آفات، اجرای روش‌های تلفیقی و کم‌خطر را اولویت اداره فضای سبز معرفی کرد.

وی گفت: یخ‌آب زمستانه یا آبیاری غرقابی که با هدف کنترل آفات خاکزی و بیماری‌های گیاهی انجام می‌شود، روشی نوین است که علاوه بر سلامت طبیعت، مقاومت درختان را نیز افزایش می‌دهد و روش کار آن به این صورت است که یک روز قبل از یخ‌بندان، زمین غرقاب می‌شود تا نه تنها تخم، لارو آفات را از بین ببرد، بلکه بیماری‌های قارچی را هم کنترل کند و مقاومت درختان را در برابر سرما افزایش داده و ساختار خاک را بهبود بخشد.

صفایی خاطر نشان کرد: این اقدام سازگار با محیط زیست، گامی مؤثر در کاهش مصرف سموم شیمیایی و حفظ شادابی و سلامت فضای سبز شهری به‌ویژه در سال‌های کم‌بارش، محسوب می‌شود.