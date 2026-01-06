پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از تکمیل ۱۰۱ حلقه چاه نفت و گاز در سال جاری خبر داد و گفت: متراژ حفاری از ابتدای امسال تاکنون به ۱۰۳ هزار و ۴۵۶ متر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «مرتضی فولادی» با اشاره به اینکه چاه تعمیری ۱۷۳ میدان نفتی مارون صدویکمین حلقه چاه بود که بهوسیله دکل ۷۵ فتح ناوگان حفاری شرکت تکمیل نهایی شد، گفت: از چاههای حفرشده امسال ۸۲ حلقه در گستره عملیاتی پنج شرکت بهرهبرداری نفت و گاز تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تکمیل نهایی شده است.
وی با بیان اینکه از مجموع چاههای تکمیلشده (۱۰۱ حلقه چاه) ۲۲ حلقه توسعهای - توصیفی و ۷۹ حلقه تعمیری بوده است، گفت: در این مدت ۶ حلقه چاه در حوزه شرکت نفت مناطق مرکزی، سه حلقه شرکت نفت فلات قاره، چهار حلقه شرکت مهندسی و توسعه نفت و ۶ حلقه در قالب پروژه تکمیل نهایی شد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه متراژ حفاری از ابتدای امسال تاکنون به ۱۰۳ هزار و ۴۵۶ متر رسیده است، بیان کرد: هماکنون ۶۴ دستگاه حفاری ناوگان شرکت در مناطق خشکی و دریایی کشور در چرخه عملیات قرار دارد.