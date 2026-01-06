به گزارش خبرگزاری صداو سیما فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان، با تشریح عملکرد این یگان در پاییز ۱۴۰۴ گفت: مأموران یگان با اجرای برنامه‌های مستمر گشت، کنترل و پایش میدانی در سطح استان، موفق به کشف ۵۶ فقره تخلف زیست‌محیطی و شناسایی ۹۸ متخلف شدند که همگی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

رضا نامدار، افزود: در این مدت، ۱۳۷ فقره شکار غیرمجاز پرندگان وحشی و ۴۶ مورد شکار پستانداران شناسایی و کشف شد. همچنین ۵۰ مورد زنده‌گیری غیرمجاز پرندگان از جمله کبک، قمری، شاهین و بالابان کشف شد که بخشی از گونه‌های ضبط‌شده پس از اطمینان از سلامت، به طبیعت بازگردانده شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به برخورد با خرید و فروش غیرقانونی حیات‌وحش گفت: ۱۵ مورد نگهداری و معامله غیرمجاز گونه‌های زنده و غیرزنده شامل ۱۳ شاهین، یک بحری و یک قلاده میمون کشف و ضبط شد. همچنین یک تخلف زیست‌محیطی در فضای مجازی درباره نگهداری غیرمجاز بره آهو شناسایی و گزارش آن ارسال شد.

نامدار افزود: در جریان بازرسی‌ها، ۸۴ قبضه انواع سلاح شامل اسلحه‌های گلوله‌زنی، ساچمه‌زنی مجاز و غیرمجاز و یک قبضه سلاح جنگی کشف شد و بیش از ۷۴۵ قلم ادوات و تجهیزات غیرمجاز شکار و صید از جمله فشنگ، دوربین، موتورسیکلت تریل و تجهیزات نورافشانی جمع‌آوری شد.

وی با اشاره به اقدامات فرهنگی یگان حفاظت تصریح کرد: در قالب طرح «یک ساعت با محیط‌بان»، حدود ۳۰۰ نفر-ساعت آموزش‌های محیط‌زیستی برای دانش‌آموزان مدارس استان اجرا شده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان در پایان، میزان ضرر و زیان وارده به حیات‌وحش و محیط زیست استان در این بازه زمانی را حدود ۱۸۳ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: پیگیری قضایی برای وصول این خسارات در حال انجام است.