فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان از شناسایی ۹۸ متخلف و تشکیل ۵۶ پرونده تخلف زیستمحیطی در سهماهه سوم سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان، با تشریح عملکرد این یگان در پاییز ۱۴۰۴ گفت: مأموران یگان با اجرای برنامههای مستمر گشت، کنترل و پایش میدانی در سطح استان، موفق به کشف ۵۶ فقره تخلف زیستمحیطی و شناسایی ۹۸ متخلف شدند که همگی به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
رضا نامدار، افزود: در این مدت، ۱۳۷ فقره شکار غیرمجاز پرندگان وحشی و ۴۶ مورد شکار پستانداران شناسایی و کشف شد. همچنین ۵۰ مورد زندهگیری غیرمجاز پرندگان از جمله کبک، قمری، شاهین و بالابان کشف شد که بخشی از گونههای ضبطشده پس از اطمینان از سلامت، به طبیعت بازگردانده شدند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به برخورد با خرید و فروش غیرقانونی حیاتوحش گفت: ۱۵ مورد نگهداری و معامله غیرمجاز گونههای زنده و غیرزنده شامل ۱۳ شاهین، یک بحری و یک قلاده میمون کشف و ضبط شد. همچنین یک تخلف زیستمحیطی در فضای مجازی درباره نگهداری غیرمجاز بره آهو شناسایی و گزارش آن ارسال شد.
نامدار افزود: در جریان بازرسیها، ۸۴ قبضه انواع سلاح شامل اسلحههای گلولهزنی، ساچمهزنی مجاز و غیرمجاز و یک قبضه سلاح جنگی کشف شد و بیش از ۷۴۵ قلم ادوات و تجهیزات غیرمجاز شکار و صید از جمله فشنگ، دوربین، موتورسیکلت تریل و تجهیزات نورافشانی جمعآوری شد.
وی با اشاره به اقدامات فرهنگی یگان حفاظت تصریح کرد: در قالب طرح «یک ساعت با محیطبان»، حدود ۳۰۰ نفر-ساعت آموزشهای محیطزیستی برای دانشآموزان مدارس استان اجرا شده است.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان در پایان، میزان ضرر و زیان وارده به حیاتوحش و محیط زیست استان در این بازه زمانی را حدود ۱۸۳ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: پیگیری قضایی برای وصول این خسارات در حال انجام است.