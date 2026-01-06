پخش زنده
نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس: شهدای دانشجو در هویزه ثابت کردند که دانشجو دیدهبانی بیدار و افسری پیشرو در میدان دفاع از کیان اسلام و انقلاب است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در پیامی به مناسبت ۱۶ دیماه، روز شهدای دانشجو و حماسه هویزه نوشت: شانزدهم دیماه، یادآور حماسهای عاشورایی در دشت هویزه است؛ روزی که شهید سید حسین علمالهدی و دانشجویان پیرو خط امام، درس و کلاس را رها کردند تا در مکتب شهادت، بزرگترین درس تاریخ یعنی ایستادگی در برابر ظلم و «فدایی شدن برای ولایت» را مشق کنند.
وی افزود: شهدای دانشجو در هویزه ثابت کردند که دانشجو نه تنها با روحیه جهادی درعرصه علم پیشتاز است، بلکه دیدهبانی بیدار و افسری پیشرو در میدان دفاع از کیان اسلام و انقلاب است. آنان با دستان خالی، اما با دلهایی سرشار از ایمان، در برابر تانکهای دشمن ایستادند تا به ما بیاموزند که بصیرت و غیرت دینی، قدرتمندترین سلاح در برابر استکبار است.
نماینده مردم در مجلس ادامه داد: امروز نیز سنگر مبارزه تغییر کرده، اما جنگ تمام نشده است. دانشجویان امروز ما در سنگر علم، فناوری و «جهاد تبیین»، ادامهدهندگان راه همان شهدای والامقام هستند. پیشرفتهای خیرهکننده علمی کشور، ثمره خون پاکی است که در هویزه و شلمچه و فکه بر زمین ریخت.
جوکار اظهار داشت: اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید علمالهدی و تمامی شهدای دانشجو، این روز بزرگ را به جامعه دانشگاهی کشور، بهویژه دانشجویان بصیر و انقلابی استان یزد تسلیت و تبریک عرض میکنم. امید است که دانشجویان عزیز ما با الگوگیری از این اسوههای ایثار، در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و سربلندی ایران قوی، گامهای استوار بردارند.