ویژه برنامههای سالروز بزرگداشت شهادت حضرت شاهچراغ علیه السلام اعلام شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس
،به مناسبت ۱۷ رجب سالروز بزرگداشت شهادت سیدالسادات الاعاظم حضرت احمدبن موسی الکاظم علیهماالسلام، ویژه برنامههای مختلفی در سوّمین حرم اهلبیت علیهم السلام برگزار می شود.
حجت الاسلام و المسلمین میرشکاری، معاون «فرهنگی، اجتماعی و تبلیغات اسلامی» حرم مطهر، در مصاحبهای با پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس، ضمن عرض تسلیت سالروز شهادت این امامزاده جلیلالقدر، گفت: در عظمت سیّدالسادات الاعاظم، همین بس که علامّه بحرالعلوم در منظومه رجالیه اش میفرماید: «شاهچراغ احمدبن کاظم اعتق الفأ سید الاعاظمی»؛ یعنی شاهچراغ فرزند موسی بن جعفر (علیهماالسلام) هزار برده را در راه خدا آزاد کرد و سید و آقای بزرگان بود».
وی ادامه داد: در همین راستا و با تأسی از سیره حضرت احمدبن موسی علیهماالسلام، روز سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴، در راستای پویش بزرگ مردمی «شاهچراغ (ع)؛ میعاد رهایی»، آیین گلریزان کمک به آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، از ساعت ۹:۳۰ در رواق دارالذکر حرم مطهر برگزار شد. در همین روز، ساعت ۱۱ صبح، آیین تعویض پرچم گنبدهای منور احمدی و محمدی علیهماالسلام و اهتزاز پرچم سیاه، با حضور خدام حرم مطهر برگزار شد .
حجت الاسلام و المسلمین میرشکاری، در ادامه تشریح برنامههای بزرگداشت شهادت امین ولایت، به راهپیمایی و عزاداری مردم شیراز در رثای شهادت حضرت احمدبن موسی الکاظم علیهماالسلام، اشاره کرد و گفت: چهارشنبه ۱۷ دیماه، همزمان با ۱۷ رجب، سالروز بزرگداشت شهادت سیدالسادات الاعاظم، از ساعت ۱۵، عزاداران در قالب دستههای سینهزنی و زنجیرزنی از حسینیه ثامن الحجج (ع) در مجتمع انتظامی شهید فعال، واقع در بلوار احمدی شمالی، به سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام، حرکت و در صحن احمدی به سوگواری خواهند پرداخت.
معاون فرهنگی حرم مطهر، در ادامه به تشریح برنامههای سخنرانی و مرثیهسرایی بزرگداشت شهادت، پرداخت و گفت: سهشنبه ۱۶ دیماه، در شب شهادت حضرت شاهچراغ علیه السلام، بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (قدس سره)، حجت الاسلام و المسلمین شجاعی به ایراد سخن خواهد پرداخت و در ادامه، حاج حسن شالبافان در رثای شهادت این امامزاده واجب التکریم، مرثیهسرایی میکند. این مراسم به صورت زنده از شبکههای استانی سیما پخش میگردد.
وی ادامه داد: چهارشنبه ۱۷ دیماه، در ظهر بزرگداشت شهادت، همراه با اقامه نماز ظهر و عصر، حاج حسن شالبافان، مرثیهسرایی میکند. در شام شهادت امین ولایت، که با اقامه نماز مغرب و عشاء و آیین خطبهخوانی یکهزار خادم این بارگاه منور در شبستان امام خمینی (رحمت الله علیه)، همراه خواهد بود، آیتالله حاج شیخ محمود رجبی؛ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیّه قم و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سره)، سخنرانی، و حاج میثم مطیعی، مرثیهسرایی خواهد کرد. اجرای این برنامه را که با شعرخوانی حاج قاسم صرافان همراه است، نجم الدین شریعتی بر عهده دارد.
حجت الاسلام و المسلمین میرشکاری، اضافه کرد: پنجشنبه، ۱۸ دیماه نیز، همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء، حجت الاسلام و المسلمین شهاب مرادی، سخنرانی و حاج مجتبی رمضانی، دعای روحبخش کمیل را قرائت خواهد کرد.
معاون فرهنگی حرم مطهر، به آیین «کوچ عاشقانه» اشاره کرد و گفت: ارادتمندان به سیّدالسادات الاعاظم که به مناسبت بزرگداشت شهادت این امامزاده جلیل القدر از ۱۲ شهرستان استان فارس، به سمت این بارگاه منور در حال حرکت هستند، ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه، از مبدأ میدان شهداء به سمت این بارگاه منور حرکت و ضمن تجدید میثاق با حضرت احمدبن موسی علیهماالسلام، در صحن و سرای این بارگاه منور، عزاداری میکنند.
برگزاری مسابقه اینترنتی «امین ولایت»، برپایی مواکب خدام حرم مطهر در ورودیهای شهر شیراز و همچنین در فرودگاه و ایستگاه راهآهن شیراز و ترمینال کاراندیش، برپایی موکب خدمه امام رضا علیه السلام در روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۱۶ و ۱۷دیماه و اطعام زوّار با وعدههای صبحانه، نهار و شام، پویش «ختم قرآن و صلوات» به نیّت هدیه به ساحت مقدس حضرت شاهچراغ علیه السلام، طبخ بیش از ۲هزار پرس غذای متبرک و توزیع بین زائران حرم مطهر در شام بزرگداشت شهادت و اجرای طراحی کتیبه زندگینامه مصوّر حضرت احمدبن موسی کاظم علیهماالسلام توسط استاد قافله باشی، از دیگر برنامههای سالروز بزرگداشت شهادت حضرت احمدبن موسی الکاظم علیهماالسلام، در سوّمین حرم اهلبیت علیهم السلام است، که معاون فرهنگی حرم مطهر، در این مصاحبه به آنها اشاره کرد.