به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان، در مراسم گرامیداشت روز مددکار و نکوداشت خدمات داوطلبانه جمعیت هلال احمر استان تهران که با حضور بیش از ۱۰۰۰ نفر از امدادگران، نجاتگران، جوانان و خیرین، در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، با تأکید بر جایگاه ویژه جمهوری اسلامی در عرصه داخلی، منطقه‌ای و جهانی، گفت: بعد از بسیج، جمعیت هلال احمر دومین شبکه بزرگ مردمی کشور است که بدون هیچ چشم‌داشتی و کاملاً داوطلبانه در خدمت مردم حضور دارند.

وی با اشاره به نقش داوطلبان در حوادث غیرمترقبه مانند زلزله و سیل، افزود: این عزیزان با شجاعت، انگیزه و رشادت در صحنه حضور پیدا می‌کنند و آرامش‌بخش مردم آسیب‌دیده هستند حضور داوطلبان در کنار مدیریت مسئولان بحران، نمونه‌ای از خدمت‌رسانی بی‌منت و انسانی است.

معتمدیان با بیان اینکه جمعیت هلال احمر استان تهران از پیشکسوتان، امدادگران و جوانان فعال تشکیل شده، ادامه داد: تلاش‌های آنان تحقق مدیریت جهادی، انقلابی و تحول‌گرا را در این سازمان نشان می‌دهد و امیدواریم در دوره مسئولیت جدید، اتفاقات بزرگی در عرصه تحول هلال احمر رقم بخورد.

استاندار تهران در پایان تأکید کرد: به عنوان خادم مردم، آمادگی خود را برای حمایت و تقویت این سازمان مؤثر در خدمت به مردم اعلام و قدردانی خود را از همه داوطلبان، امدادگران و خیرینی که با دل و جان در خدمت هم‌وطنان هستند، ابراز می‌کنم.