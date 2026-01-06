به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ به دنبال اظهارات مداخله‌جویانه و تهدیدآمیز دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، درباره امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، جمعی از مردم در شهر‌های میمه، نطنز، برخوار، دهق و هرند این مواضع را به شدت محکوم کردند.

آنها اعلام کردند ترامپ تنها به دنبال منافع شخصی خود است و هرگز دلسوز مردم ایران نبوده و نیست.

همچنین اظهارات مداخله گرانه ترامپ را محکوم و پایبندی خود را به استقلال جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی اعلام کردند.