کارشناس هواشناسی ایلام گفت: با ورود یک سامانه بارشی جدید از اواخر هفته، بارش باران و برف چهره زمستانی استان را دگرگون می‌کند.

برف و باران، آخر هفته به ایلام می‌آیند

برف و باران، آخر هفته به ایلام می‌آیند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ساسان رستمی اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان تا روز جمعه آرام است و از اواخر وقت جمعه،۱۹ دی تا عصر روز شنبه (۲۰ دی)، سامانه بارشی جدیدی فعال خواهد شد.

وی اضافه کرد: فعالیت این موج بارشی به صورت باران و در نواحی کوهستانی و سردسیر به شکل برف و تگرگ خواهد بود که با رعدوبرق و وزش باد همراهی می‌شود.

رستمی با اشاره به لزوم احتیاط شهروندان، افزود: به دلیل ماهیت بارش‌ها، احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی و لغزندگی جاده‌ها و راه‌های بین شهری وجود دارد که رانندگان باید نکات ایمنی را رعایت کنند.

وی درباره دامنه فعالیت این سامانه توضیح داد: این موج بارشی پهنه استان را در بر می‌گیرد؛ اما تمرکز و شدت بارش‌ها در نواحی شمالی، شرقی و جنوب شرق ایلام بیشتر خواهد بود.

رستمی تصریح کرد: پس از خروج این سامانه، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که برای میانه‌های هفته آینده نیز سامانه دیگری وارد استان خواهد شد.

وی یادآوری کرد: جزئیات دقیق‌تر در مورد این سامانه پس از بررسی کامل نقشه‌های ماهواره‌ای در روز‌های آینده اعلام خواهد شد.

بررسی آمار‌های ثبت شده از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه) تاکنون نشان می‌دهد که توزیع بارش‌ها در استان متغیر بوده است.

در این بازه زمانی، شهرستان آبدانان با ۲۷۸ میلی‌متر بیشترین بارش و مهران با ۶۵.۷ میلی‌متر دارای کمترین میزان بارندگی را داشته است.

همچنین در ایستگاه شهر ایلام به عنوان مرکز استان، ۲۰۶.۹ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

سال آبی از ابتدای مهر هرسال تا پایان شهریور سال بعد محاسبه می‌شود.