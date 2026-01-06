پخش زنده
فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری اعضای یک گروه حرفهای سرقت موتورسیکلت در سطح شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه کرم سلطانی گفت: در پی سرقت موتورسیکلت در سطح شهر تهران و با توجه به افزایش ارزش ریالی این وسیله نقلیه، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود:با انجام اقدامات اطلاعاتی، کارآگاهی و بررسی پروندههای سرقت، مشخص شد فردی به هویت حامد که دارای سوابق سرقت موتورسیکلت در سال گذشته بوده است، اقدام به راهاندازی باند سرقت موتورسیکلت در سطح تهران بزرگ کرده است.
فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در جریان تحقیقات تکمیلی و با بهرهگیری از شیوههای نوین پلیسی و رصد اطلاعاتی، سایر اعضای باند که سه نفر از متهمان سابقه دار بودند مورد شناسایی قرار گرفتند.
سرهنگ سلطانی با اشاره به شگرد سارقین گفت: بررسی صحنههای سرقت نشان داد اعضای این باند از موتورسیکلتهای تندرو برای سرقت استفاده و پس از سرقت، موتورسیکلتها را به مخفیگاههایی در برخی شهرستانهای استان تهران منتقل میکردند.
وی افزود: پس از شناسایی محدوده مخفیگاه متهمان در شهرستانهای جنوب شرقی تهران، کارآگاهان با انجام چندین روز عملیات تعقیب و مراقبت نامحسوس و با رعایت پوششهای عملیاتی، موفق به شناسایی محل اختفای آنان شدند.
فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: پس از هماهنگی با قضایی و اخذ نیابت قضایی، در ششمین روز از دی ماه امسال و طی عملیاتی ضربتی، تمامی اعضای این باند دستگیر و برای طی مراحل قانونی به پلیس آگاهی منتقل شدند و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد.