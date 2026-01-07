به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ شاهین فر با بیان اینکه در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، تأمین مسکن محرومین در اولویت دستور کار دولت قرار گرفته است، گفت: همچنین در الحاق اراضی دولتی (در صورت داشتن ظرفیت و استعداد مسکونی شدن) تأکید شده است.

وی افزود: در شهر زنجان، زمین‌های دولتی دارای استعداد مسکونی شدن، پس از طی مراحل فنی و اداری، نظیر کوی زیتون، کوی ثمین و کوی ارم در مجموع ۶۰۰ هکتار اراضی در اجرای قانون جهش تولید مسکن ۲۷ هزار واحد و قانون جوانی جمعیت دو هزار و ۲۰۰ واحد انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: همچنین در شهر‌های آب‌بر، چورزق، سلطانیه، هیدج، ابهر و خرمدره وقیدار، ماهنشان وایجرود در مجموع ۵۰۰ هکتار و همچنین در روستا‌ها و سایر شهر‌های استان که ظرفیت الحاق زمین مناسب مسکونی را دارند، اراضی در دست الحاق است.

شاهین فر، با بیان اینکه در تأمین مسکن محرومین، اقدامات مناسبی انجام شده و با هماهنگی نهاد‌های انقلابی ذی‌ربط، موضوع در حال پیگیری است ابراز کرد: مسکن استیجاری نیز در دستور کار راه و شهرسازی قرار دارد که فراخوان مشارکت بخش‌های خصوصی در این خصوص صادر شده است تا از این طریق نیز قشر هدف تحت پوشش قرار گیرد.

وی تاکید کرد: همچنین وام ودیعه مسکن نیز برای مستأجران از ناحیه بانک‌های عامل در جریان است و تمام این خدمات در حوزه مسکن، از طریق ثبت‌نام متقاضیان در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی قابل ارائه می‌باشد.