در مرحله آزمایشی سرشماری سراسری نفوس و مسکن که در شهرستان سبزوار در حال انجام است، رویکرد «ثبتی مبنا» جایگزین روش‌های سنتی در این سرشماری شده است.

آغاز مرحله آزمایشی سرشماری نفوس و مسکن با رویکرد «ثبتی‌ مبنا» در شهرستان سبزوار از ۱۴ دی گفت: هدف این طرح ارزیابی عملی و کاهش خطاهای احتمالی سرشماری سال ۱۴۰۵ است که ۸۰ درصد از اطلاعات را از سامانه‌ های اداری کشور استخراج می‌ کند و جایگزین روش سنتی مراجعه حضوری برای جمع‌ آوری ۵۴ قلم اطلاعات می‌ شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون آمار، نقشه و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی خراسان رضوی با اشاره به

رضا کوهکن در تشریح جزئیات این طرح ملی در سطح استانی گفت: بر اساس فرمان رئیس‌ جمهور مبنی بر اجرای سرشماری «ثبتی‌ مبنا» در سال ۱۴۰۵ دستگاه‌ های اجرایی موظف به همکاری کامل با مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ ها برای در اختیار قرار دادن داده‌ های مورد نیاز هستند.

کوهکن با اشاره به تفاوت‌ های بنیادین این دوره با سرشماری‌ های گذشته توضیح داد: در سرشماری سنتی نفوس و مسکن (مانند سال ۹۵) مأموران به در منازل مراجعه می کردند و حدود ۵۴ قلم اطلاعاتی را از سرپرستان خانوار اخذ و به صورت تجمیعی به مرکز آمار ارسال می‌ شد اما در سرشماری ثبتی‌ مبنا، اطلاعات مورد نیاز (مانند اطلاعات پزشکی از وزارت بهداشت، سوابق بیمه و مالکیت) از طریق ثبت‌ های اداری موجود در ادارات مربوطه استخراج می‌ شود و انتظار می‌ رود حداقل ۸۰ درصد از داده‌ ها از این طریق تأمین شود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این مرحله آزمایشی، ارزیابی عملی سرشماری ترکیبی با پایه ثبتی است، گفت: شهرستان سبزوار به عنوان نمونه‌ از خراسان رضوی توسط مرکز آمار ایران انتخاب شده و در این راستا ۱۰ حوزه آماری شامل؛ دهستان کراب در بخش روستایی و شهر سبزوار در بخش شهری تعیین شده است.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی خراسان رضوی ادامه داد: این مرحله آزمایشی که از ۱۴ دی ماه آغاز شده است و تا سوم بهمن ماه به مدت ۲۰ روز در سبزوار ادامه دارد، شامل؛ مراجعه حضوری مأموران آمارگیر مجهز به تبلت برای تکمیل اطلاعات از خانواده‌ ها و مکان‌ های محدود شده است. در این مرحله آزمایشی ۵۶ قلم اطلاعات مورد پرسش قرار می‌ گیرد، ۴۸ قلم آن کنترلی از دستگاه اجرایی و ۵۰ قلم به صورت میدانی است.

کوهکن گفت: نتایج این مرحله آزمایشی برای آمادگی اجرای سرشماری سراسری در سال آینده بسیار حیاتی است، هدف ما شناسایی مشکلات و چالش‌ ها و استخراج نقاط قوت و ضعف روش ثبتی‌ مبنا در استان است. پس از جمع‌ آوری میدانی اطلاعات در سبزوار؛ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ داده‌ های میدانی با پایگاه‌ های داده ثبتی مقایسه می‌ شود تا درصد خطای دستگاه‌ های اجرایی مشخص شود و ریسک خطاها در سرشماری اصلی کاهش یابد.

وی افزود: در اجرای این طرح ۱۹ دستگاه اجرایی خراسان رضوی فعال هستند و استاندار به عنوان رئیس ستاد ثبتی‌ مبنای سال ۱۴۰۵ فعالیت می‌ کند. در جریان این طرح آزمایشی حدود ۴۰ نیروی ستادی و میدانی از جمله مأموران شهری و روستایی مشغول به کار هستند و اطلاعاتی نظیر مشخصات شناسنامه‌ ای، وضعیت مهاجرت، تحصیلات و وضعیت زناشویی مورد پرسش قرار می‌ گیرد.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی برآورد جمعیت استان در سال جاری را هفت میلیون و ۱۷۹ هزار نفر و کل کشور را ۸۶ میلیون و ۵۶۲ هزار نفر ذکر کرد.