به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ در آستانه سیزدهمین سالگرد شهید احمدی روشن؛ کنگره ملی مصطفای شهید با گفتمان جوان مومن انقلابی فردا چهارشنبه ۱۷ دی در آستان مقدس حضرت علی اکبر (ع) برگزار میشود. این کنگره به مناسبت سیزدهمین پاسداشت نخبه بسیجی، شهید حاج مصطفی احمدی روشن فردا از ساعت ۱۸ در امامزاده علی اکبر (ع) چیذر برگزار خواهد شد. شهید مصطفی احمدی روشن از فعالان صنعت هستهای کشور ۲۱ دی سال ۱۳۹۰ بر اثر انفجار خودروی بمب گذاری شده وی به دست عوامل رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.