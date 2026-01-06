­با گفتمان جوان مومن انقلابی؛

کنگره ملی مصطفای شهید برگزار می‌شود

در آستانه سیزدهمین سالگرد شهید احمدی روشن؛ کنگره ملی مصطفای شهید , ­با گفتمان جوان مومن انقلابی، فردا چهارشنبه ۱۷ دی در آستان مقدس حضرت علی اکبر (ع) برگزار می‌شود.