به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: بیش از ۴۴ میلیون تن به کالا‌های غیرنفتی اختصاص دارد که نشان دهنده نقش محوری بندر شهید رجایی در پشتیبانی از تجارت غیرنفتی کشور است.

حسین عباس‌نژاد افزود: در این مدت بیش از ۲۹ میلیون و ۲۴۱ هزار تن صادرات غیرنفتی از بندر شهید رجایی صورت گرفت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در این مدت بیش از ده میلیون و ۱۸۴ هزار تن کالای نفتی هم در این بندر تخلیه و بارگیری شد که بیش از شش میلیون و ۲۷۷ هزار تن به صادرات نفتی اختصاص داشت.

عباس نژاد افزود: استمرار این روند، نقش مؤثری در رونق اقتصادی، تسهیل تجارت خارجی و تقویت جایگاه بندر شهید رجایی در مبادلات منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.