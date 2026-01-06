



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، بیستمین کنفرانس بین‌المللی اتوماسیون و حفاظت در شبکه‌های قدرت با حضور ۵۰ شرکت و جمعی از مسؤولان و متخصصان سراسر کشور، صبح امروز، سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه، در تالار رازی دانشگاه شیراز آغاز به کار کرد.

دبیر اجرایی بیستمین کنفرانس بین‌المللی اتوماسیون و حفاظت در سیستم‌های قدرت در آیین گشایش این رویداد گفت: این کنفرانس با حضور شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای کشور، دانشگاهیان و صنایع و شرکت‌های دانش بنیان این حوزه برگزار شده است.

دکتر حیدر صامت اظهار کرد: یکی از نقاط قوت این کنفرانس، حضور مسئولان ۵۰ شرکت کشور ازجمله مدیران برق منطقه‌ای یا توزیع نیروی برق استان‌های فارس، همدان، خراسان، آذربایجان، بوشهر، زنجان، کرمان، یزد، کرمانشاه، قزوین، زنجان، تهران، اصفهان، سمنان، مازندران و گلستان و نیروگاه اتمی بوشهر، نیروگاه‌های خیام، فولاد مبارکه و دیگر شرکت‌های موثر در صنعت برق است.

او افزود: از ۲۳۶ مقاله‌ی رسیده به دبیرخانه‌ی این کنفرانس، ۱۳۳ مقاله پذیرفته شده که ۸۰ مقاله به زبان فارسی و بقیه به زبان انگلیسی نوشته شده است و قرار است، طی این دو روز، در قالب ۱۲ نشست ارائه شود.

دکتر صامت ادامه داد: در هر نشست پنج مقاله به‌صورت سخنرانی ارائه می‌شود و نیمی از مقالات نیز در قالب پوستر ارائه خواهد شد.

دبیر اجرای بیستمین کنفرانس بین‌المللی اتوماسیون و حفاظت در سیستم‌های قدرت درباره‌ی محور‌های موضوعی این رویداد تخصصی، عنوان کرد: در حوزه «حفاظت در سیستم‌های قدرت»، موضوعاتی مانند حفاظت تجهیزات شبکه‌های صنعتی و سراسری برق، بهبود هماهنگی حفاظتی نیروگاه و خطوط انتقال شبکه، الزامات طرح‌های حفاظتی منابع تجدیدپذیر مقیاس کوچک و بزرگ، حفاظت تجهیزات صنعتی و سراسری برق، حفاظت سیستم‌های انتقال، فوق توزیع و پست‌های فشار قوی، حفاظت در شبکه‌های هوشمند و نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تحلیل عملکرد رله‌ها، حفاظت خطوط AC و DC و موضوعات مرتبط با امنیت سایبری در سامانه‌های حفاظتی مورد بحث قرار می‌گیرند.

او اضافه کرد: در قالب این کنفرانس چهار سخنرانی کلیدی ارائه خواهد شد که از این تعداد ۲ استاد شناخته شده از کشور‌های چین و دانشگاه سنپترزبورگ روسیه به‌صورت مجازی به سخنرانی می‌پردازند.

دکتر صامت بیان کرد: برگزاری ۲۳ کارگاه تخصصی با حضور اساتید و متخصصان دانشگاهی و صنعتی از نقاط قوت بیستمین کنفرانس بین‌المللی اتوماسیون و حفاظت در سیستم‌های قدرت است.

او افزود: این کارگاه‌ها که از روز پیش آغاز شده، با استقبال بسیار خوبی روبه‌رو شده، چنانکه همه کارگاه‌ها، طبق برنامه برگزار شده و در هریک از آنها ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر حضور یافته‌اند.