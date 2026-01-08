پخش زنده
امروز: -
اگر میخواهید بدون ورزش در خانه از شر چربیهای شکم و پهلو خلاص شوید لازم است چند ادویه ضد چاقی را به غذایتان اضافه کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سوزاندن چربی شکم و پهلو کمی دشوار است چرا که بافت این چربیها کمی سختتر از چربیهای نواحی دیگر بدن میباشد. در طب سنتی، ادویهای برای لاغری و سوزاندن چربی شکم و پهلو پیشنهاد میشود که اثری شگفت انگیز دارد.
گیاهان و ادویه خاص میتوانند کمک کنند وزن بدن را با افزایش متابولیسم بدن، کاهش بافت چربی و کم کردن اشتها حفظ کنند. جینسینگ، فلفل قرمز، فلفل سیاه، دارچین، زرد چوبه و زنجبیل همگی ممکن است به هدف کاهش وزن کمک کنند.
دیگر گیاهان در مبارزه با چاقی و ادویه شامل هل، قاصدک، زیره و دانه خردل هستند علاوه بر فواید آنها برای کاهش وزن، گیاهان و ادویه در واقع برخی از مهمترین آنتی اکسیدانها در تامین مواد غذایی هستند و ممکن است به مبارزه با بیماریهای قلبی و دیگر بیماریهای مزمن و همچنین پیری زودرس کمک کنند.
گیاهان و ادویههای مفید برای رفع چربی شکم و پهلو
۱. جینسینگ
جینسینگ توانایی افزایش سطح انرژی و متابولیسم را دارد. به طور خاص با مزیت کاهش وزن در ارتباط بوده و مطالعه نشان میدهد که موشهای چاق و دیابتی که جینسیگ خوردند، نه تنها در حساسیت انسولین بهبود یافته بلکه مقدار قابل توجهی از وزن را بعد از ۱۲ روز از دست دادهاند.
۲. فلفل قرمز
کپسایسین، ممکن است به مبارزه با چاقی با کاهش جذب کالری، کاهش سطح چربی، و ایجاد تغییرات مفید پروتیین در بدن کمک کند. بخشی از مزایا ممکن است به دلیل پتانسیل گرمایی کپسایسین باشد، چون مادهای گرم است و ممکن است به طور موقت در بدن افزایش یابد، که در آن بدن چربی را برای ایجاد گرما، با اثرات سودمند متابولیسم و ذخیره سازی چربی میسوزاند.
تحقیقات نشان میدهند که مصرف مواد گرم ممکن است متابولیسم را تا ۵ درصد افزایش دهد و میزان سوختن چربی را تا ۱۶ درصد افزایش میدهد. ممکن است حتی به خنثی کردن کاهش نرخ متابولیک که اغلب در طول کاهش وزن رخ میدهد، کمک کند.
۳. دارچین
این ادویه به افزایش متابولیسم کمک میکند و همچنین فواید قابل توجهی برای تنظیم قند خون دارد و آن را چاشنی خوبی برای افراد مبتلا به دیابت یا قبل از دیابت قرار میدهد.
دارچین به طور قابل توجهی سطح قند خون، تری گلیسرید، کلسترول (بد)، و میزان کلسترول کلی را در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ کاهش داده و میزان کلسترول گلوکز را تا حدود ۲۰ بار افزایش میدهد که به طور قابل توجهی توانایی تنظیم قند خون را افزایش میدهد.
۴. فلفل سیاه
فلفل سیاه حاوی مادهای به نام پیپرین است که نه تنها طعم تندی به آن میدهد، بلکه تشکیل سلولهای چربی جدید را نیز مسدود میکند. وقتی همراه با کپسایسین و مواد دیگر ترکیب میشود، نیز کالری به میزان چیزی که در ۲۰ دقیقه پیاده روی میسوزانید میسوزاند فلفل سیاه همچنین دسترسی زیستی به تمام مواد غذایی دیگر را افزایش میدهد و آن را تقریبا به انتخابی سالم تبدیل میکند.
۵. قاصدک
هر بخشی از قاصدک، خوردنی و سرشار از مواد مغذی است، چون آنها به کاهش هضم کمک میکنند، و میتوانند باعث شوند که احساس سیری طولانی تری داشته باشید و به حفظ وزن سالم کمک کنید.
قاصدک دارای خواص آنتی اکسیدانی و ترکیبات کریستالی تلخ به نام Taraxacin levulin و همراه با inulin و هستند که این ترکیبات تصور میکنند برخی از ویژگیهای درمانی آن را توضیح میدهند.
علاوه بر این سرشار از فیبر رژیمی هستند، حاوی بتا، ویتامین ب ۱، ویتامین و مواد معدنی هستند و برای نرمال کردن قند خون و کلسترول، و همچنین تمیز کردن کبد مشهور هستند.
۶. خردل
گیاه خردل در واقع جز خانواده کلم (کلم بروکلی، کلم و کلم بروکسل) قرار دارد. نشان داده میشود که دانههای خردل ۲۵ درصد نرخ متابولیک را افزایش میدهند که به این معنی است که کالری بیشتری را به طور موثربسوزانید در واقع، روزانه ۳/۵ قاشق چای خوری از دانههای خردل کمک میکند که ۴۵ کالری اضافی دریک ساعت بسوزانید.
۷.زردچوبه
اگر شما یکی از طرفداران کاری هستید، احتمالا طرفدار زرد چوبه هم هستید، چون این ادویه نارنجی - زرد است که باعث خوش رنگی غذا میشود. کورکومین، یکی از ترکیبات فعال، تشکیل بافت چربی را با سرکوب کردن رگهای خونی مورد نیاز برای تشکیل آن کاهش میدهد و در نتیجه ممکن است به کاهش چربی بدن کمک کند.
کورکومین ممکن است برای درمان و جلوگیری ازچاقی یا بیماریهای مزمن مرتبط با چاقی به عنوان برهمکنش با چندین مسیر انتقال سیگنال کلیدی در بدن منجر به پیشرفتهایی در مقاومت انسولین، افزایش قند خون، افزایش چربی و دیگر علایم التهاب مرتبط با چاقی و اختلالات متابولیک شود.
۸. زنجبیل
زنجبیل یکی دیگر از ادویههای گرم است که خاصیت ضد التهابی دارد و به تسکین و آرام کردن روده کمک میکند. تحقیقات همچنین نشان میدهد که زنجبیل ممکن است دارای ویژگیهایی باشد که به افزایش سوخت و ساز کمک میکند و همچنین تاثیراتی روی اشتها دارد که نشان دهنده "نقش بالقوه زنجبیل در مدیریت وزن" است.
۹. هل
هل، یک ادویه معطر با طعم شیرین و یک ادویه گرم دیگر است که به افزایش متابولیسم کمک میکند و ممکن است توانایی بدن برای سوزاندن چربی را افزایش دهد. هل یک گیاه محبوب است که در آیوردا، یک سیستم جامع پزشکی و درمان طبیعی هند مورد استفاده قرار میگیرد.
۱۰. زیره سبزه
زیره سبز برای هضم غذا و تولید انرژی مفید است و ممکن است کنترل گلیسمیک را در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ بهبود بخشد. این ادویه سابقه طولانی در مصرف دارویی دارد و همچنین به منظور افزایش حافظه خاصیت قوی ضد استرس نیز دارد
نکات پایانی برای آب کردن چربی شکم و پهلو
توصیههایی که خواندید در صورتی برای شما مفید خواهند بود که مشکل جسمی خاصی نداشته باشید و مصرف موارد بالا برای شما محدود نشده باشد برای همین مشورت با پزشک قبل از مصرف این ادویهها اهمیت دارد.
همیشه به خاطر داشته باشید که ادویه عالی تایید شده را بخرید، چون اغلب غذاهای سنتی منجر به تشکیل محصولات جانبی مضر مواد شیمیایی از جمله فرمالدهید میشوند. برای اکثر مردم، اضافه کردن ادویه تنها به وعدههای غذایی تان برای کاهش وزن کافی نیست، اگر چه قطعا به شما در رسیدن به اهداف کاهش وزن کمک خواهد کرد.
اگر در مورد کاهش وزن جدی هستید، به یک برنامه جامع تری نیاز دارید که شامل موارد زیر باشد:همراه کردن ورزش همراه با رژیم کار آمد خواهد بود.