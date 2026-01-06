مراسم روز ملی مددکار، با مشارکت مسئولان داخلی، استادان دانشگاه و نمایندگان نهاد‌های بین‌المللی در تهران برگزار شد؛ رویدادی که محور اصلی آن بررسی "سرمایه اجتماعی، تاب‌آوری و انسجام اجتماعی" بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم روز ملی مددکار امروز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه با حضور مقام‌های داخلی و مهمانان بین‌المللی در تهران برگزار شد. در این رویداد، جمعی از مسئولان حوزه رفاه اجتماعی، دانشگاهیان، کارشناسان و نمایندگان نهاد‌های جهانی مددکاری اجتماعی به بررسی نقش سرمایه اجتماعی، تاب‌آوری و انسجام اجتماعی در جامعه پرداختند.

در این مراسم، دکتر مهد هیزان بن‌یحیی رئیس انجمن آموزش مددکاری اجتماعی آسیا–اقیانوسیه از مالزی و عمران جمیل دبیر دفتر منطقه‌ای فدراسیون بین‌المللی مددکاران اجتماعی از سنگاپور به‌صورت حضوری شرکت کردند. همچنین سه مهمان خارجی دیگر شامل رئیس سابق انجمن جهانی دانشگاه‌های مددکاری اجتماعی، رئیس منطقه آسیا–اقیانوسیه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی و رئیس شورای رفاه کره جنوبی به‌صورت مجازی در همایش حضور داشتند.

حسین خدر ویسی، ­معاون کمیته امداد، غلامرضا غفاری، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، عمران جمیل، دبیر دفتر منطقه‌ای فدراسیون بین‌المللی مددکاران اجتماعی و دکتر بن‌یحیی، رئیس انجمن آموزش مددکاری اجتماعی آسیا–اقیانوسیه از سخنرانان اصلی این برنامه بودند.

در ادامه مراسم، ارتباط زنده با رئیس فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی برقرار شد و پانزدهمین نشان سلامت اجتماعی انجمن مددکاری اجتماعی از سوی سید حسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی به وی اهدا شد.

موسوی چلک با اشاره به برگزاری چهلمین همایش ملی و ششمین همایش بین‌المللی مددکاری اجتماعی با حضور بیش از ۶۰ سازمان، انجمن، دانشگاه و تشکل، گفت: مددکاری اجتماعی ۶۷ سال پیش در ایران تأسیس شد و امروز شاهد توسعه کمی و کیفی این حرفه هستیم.

وی با تأکید بر انتخاب «سرمایه اجتماعی» به‌عنوان محور امسال فعالیت‌های انجمن مددکاری اجتماعی افزود: اگر سرمایه اجتماعی در جامعه بالا باشد، حال مردم بهتر است. برای تحقق امنیت اجتماعی پایدار و افزایش رضایت عمومی، چاره‌ای جز تقویت مشارکت و اعتماد اجتماعی نیست؛ موضوعی که نیازمند رصد مستمر است و مددکاران اجتماعی در خط مقدم این مسئولیت قرار دارند.