به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «مهدی افشاری» گفت: با اقدامات فنی و اطلاعاتی پیش دستانه ماموران این پلیس، مشخص شد یک شرکت با استفاده از اسناد جعلی اقدام به دپو تجهیزات پزشکی می‌کند که بر حسب دستور قضایی بازرسی از محل و دستگیری متهم یا متهمان در دستور کار ماموران قرار گرفت.

این مقام انتظامی عنوان داشت: در بازرسی از انبار شرکت تجهیزات پزشکی با جعل اسناد گمرکی بدون رعایت تشریفات گمرکی کشف که در این راستا نمایندگان شرکت بازداشت و به همراه اموال مکشوفه به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی تصریح کرد: در بازرسی‌های انجام شده ۲۴ هزار و ۹۹۹ دستگاه تجهیزات پزشکی (زیبایی) قاچاق کشف که ضمیمه پرونده شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۵ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند، گفت: اغلب کالا‌های قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندار لازم می‌باشند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می‌اندازند. از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.