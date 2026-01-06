به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی ،ظفر محمدی مصوبات جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا را به شرح ذیل اعلام کرد: مقرر شد در روز چهار‌شنبه ۱۷ دی ماه فعالیت مدارس شهرستان‌های تبریز، اسکو، عجب شیر، آذرشهر، بناب و دو بخش (مرکزی شبستر و صوفیان) در مقاطع پیش دبستانی تعطیل و مقاطع تحصیلی ابتدایی شیفت صبح و بعد از ظهر به صورت غیرحضوری و در بستر شاد انجام شود.

امتحانات مقطع دبیرستان مدارس برگزار و طبق روال عادی خواهد بود.

دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و ادارات در سطح استان به روال عادی دایر و فعالیت خواهند نمود.

مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانه‌های آلاینده در حاشیه شهر‌های ذکر شده و آلوده تداوم داشته باشد.

به مردم شریف استان توصیه می‌شود در ساعات آلوده در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.