غیرحضوری شدن برخی مدارس آذربایجان شرقی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت.به علت آلودگی هوا برخی مدارس استان در روز چهارشنبه غیرحضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،ظفر محمدی مصوبات جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا را به شرح ذیل اعلام کرد:
مقرر شد در روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه فعالیت مدارس شهرستانهای تبریز، اسکو، عجب شیر، آذرشهر، بناب و دو بخش (مرکزی شبستر و صوفیان) در مقاطع پیش دبستانی تعطیل و مقاطع تحصیلی ابتدایی شیفت صبح و بعد از ظهر به صورت غیرحضوری و در بستر شاد انجام شود.
امتحانات مقطع دبیرستان مدارس برگزار و طبق روال عادی خواهد بود.
دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و ادارات در سطح استان به روال عادی دایر و فعالیت خواهند نمود.
مقرر شد گشت و کنترل برای تداوم تعطیلی موقت کارخانههای آلاینده در حاشیه شهرهای ذکر شده و آلوده تداوم داشته باشد.
به مردم شریف استان توصیه میشود در ساعات آلوده در فضای باز از ماسک استفاده کنند و در فضای باز فعالیت ورزشی نداشته باشند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیرضروری پرهیز کنند.