هشت کماندار پس از مسابقات درون اردویی، مراحل آماده سازی خود را در تیم ملی کامپوند ایران ادامه میدهند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات درون اردویی تیم ملی کامپوند کشورمان برگزار شد و در نهایت ۸ کماندار در اردوی تیم ملی باقی ماندند.
نتایج اردوی درون تیمی کامپوند بزرگسالان:
بانوان:
۱. شیوا بختیاری
۲. فاطمه باقری
۳. بیتا عاشق زاده
۴. گیسا بایبوردی
آقایان:
۱. آرمین پاکزاد
۲. علی هلالیان
۳. فرهنگ خداپرست
۴. میلاد رشیدی
بدیهی است نفرات حذف شده از اردوی درون تیمی همچنان آمادگی خود را در صورت نیاز و کمک به تیم ملی حفظ کنند.
تیم ملی تیراندازی با کمان قرار است در رقابتهای جایزه بزرگ آسیا که اول فروردین ۱۴۰۵ در تایلند برگزار میشود، شرکت کند.