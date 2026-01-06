به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات درون اردویی تیم ملی کامپوند کشورمان برگزار شد و در نهایت ۸ کماندار در اردوی تیم ملی باقی ماندند.

نتایج اردوی درون تیمی کامپوند بزرگسالان:

بانوان:

۱. شیوا بختیاری

۲. فاطمه باقری

۳. بیتا عاشق زاده

۴. گیسا بایبوردی

آقایان:

۱. آرمین پاکزاد

۲. علی هلالیان

۳. فرهنگ خداپرست

۴. میلاد رشیدی

بدیهی است نفرات حذف شده از اردوی درون تیمی همچنان آمادگی خود را در صورت نیاز و کمک به تیم ملی حفظ کنند.

تیم ملی تیراندازی با کمان قرار است در رقابت‌های جایزه بزرگ آسیا که اول فروردین ۱۴۰۵ در تایلند برگزار می‌شود، شرکت کند.