برنامه «سفر معنوی مادرانه با نور» با هدف بهرهمندی از فیوضات ماه رجب در دارالقرآن تفرش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مسئولان شهرستان دلیجان از نحوه برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در برخی مساجد این شهرستان بازدید کردند.
آیین معنوی اعتکاف، امسال با حضور بیش از دو هزار نفر و در ۲۸ مسجد شهرستان خمین برگزار شد.
حضور نوجوانان و جوانان و اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی از شاخصههای این مراسم روح بخش بود.
فرماندار شازند در نشست شورای پیشرفت محله گفت: تبیین موضوعات کلی آموزشی و نیز وظایفی که شوراها با هدف پیشرفت و توسعه محلات دارند، از موضوعات این جلسه بود.