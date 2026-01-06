به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ استاندار بوشهر در این نشست اظهار داشت: ظرفیت تولید انرژی خورشیدی استان بوشهر از ۴.۵ به ۷۰ مگاوات در دولت وفاق ملی افزایش داشته و مجوز ساخت و تامین زمین برای حدود ۸۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی نیز صادر شده است.

ارسلان زارع افزود: در این نشست ساز و کار‌های تسریع در تکمیل نیروگاه‌های خورشیدی دولتی‌ساخت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ساخت تعدادی پست فوق توزیع برق در مرکز و شهرستان‌های استان برنامه ریزی شده که روند عملیات اجرایی آنها رضایت بخش نیست.

استاندار بوشهر افزود: مقرر شد جلسه‌ای با حضور معاونین ذیربط وزیر و مدیران عامل شرکت‌های مجری استانی و استانداری برگزار و جدول زمانی تکمیل این پست‌ها تعیین و عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه برخی مناطق استان از جمله بخش‌های بوشکان و سعدآباد دشتستان و شنبه و طسوج دشتی در فصول گرم سال با افت ولتاژ شدید مواجه هستند گفت: شرکت توانیر متعهد شد در سال ۱۴۰۵ ساخت دو نیروگاه دی جی DG هریک به ظرفیت حداقل ۶ مگاوات در سعدآباد و شنبه و پست برق و تاسیسات وابسته در کلمه را انجام و به مرحله بهره‌برداری برساند.

زارع همچنین با بیان اینکه پایداری در تامین آب شرب همه مناطق شهری و روستایی به عنوان اصلی‌ترین دغدغه و اولویت استان بوشهر است گفت: گرچه وابستگی آب شرب استان به استان‌های مجاور از دیرباز شکل گرفته، لیکن تغییرات اقلیمی و ملاحظات فنی، اقتصادی و اجتماعی اقتضا می‌کند از منابع آب متعارف مانند سد‌های دشت پلنگ و باغان و منابع آب نامتعارف دریا بیشترین بهره گیری بعمل آید.

وی افزود: در همین راستا تکمیل طرح آبرسانی از سد باغان به شهرستان‌های جم و دشتی و خط آبرسانی از سد دشت پلنگ به خط آبرسانی کوثر برای جبران کمبود آب شهرستان‌های مرکزی و جنوبی استان و تسریع در عملیات اجرایی خط آبرسانی به برازجان مطالبه و خواسته اصلی استان بوشهر است.

استاندار بوشهر همچنین بر لزوم ارتقاء بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی از جمله شبکه‌های آبیاری نخیلات و ایجاد خط انتقال از سد شهید رییسعلی دلوار به محل ورودی شبکه داخلی نخلستان‌ها تاکید کرد.

در این جلسه، نمایندگان مردم استان مشکلات حوزه‌های انتخابیه خود را در حوزه‌های برق، آب آشامیدنی و کشاورزی و پروژه‌های شهرستان‌ها مطرح و خواستار رسیدگی شدند.

وزیر نیرو نیز ضمن تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر، برای پیگیری و رفع خواسته‌های مطرح شده قول مساعد داد.