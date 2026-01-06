به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،این اردوی انتخابی از امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه تا ۲۰ دی ماه در تهران و آکادمی ملی المپیک از سرگرفته شد. در همین خصوص از سوی انجمن سپک تاکرا ۱۳ ورزشکار از سراسر کشور به این اردو دعوت شدند که باید تمرینات خود را زیر نظر مربیان تیم ملی رویا جعفری (مرکزی) و فرزانه مصطفایی (اصفهان) دنبال کنند.

مریم مراد منش، زهره امامی و فاطمه حری (مرکزی)، معصومه بهزادی (فارس)، مهسا پورزال و مبینا پورزال (کرمان)، سعیده خمری (تهران)، کیانا قاسمی، زهرا غلامی و نجمه مومنی (اصفهان) و رویا ابراهیمی، فاطمه احمدی و هدیه احمدی (کرمانشاه) به اردو دعوت شده‌اند.

تیم ملی سپک تاکرای ایران خود را برای حضور در مسابقات جهانی مالزی و همچنین بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن آماده می‌کند.