مسابقات فوتبال تیم‌های سالزبورگ با بایرن مونیخ و ساسولو با یوونتوس، از شبکه ورزش و سه پخش می‌شود.

مروری بر دو برنامه ورزشی، سه شنبه ۱۶ دی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش امروز فوتبال دوستانه بین دو تیم سالزبورگ و بایرن مونیخ را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

فوتبال دوستانه فصل ۲۰۲۶، بین تیم‌های سالزبورگ و بایرن مونیخ از ساعت ۱۷:۳۰، با گزارشگری میلاد یزدانی پخش می شود.

سالزبورگ در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۷ گل خورده و ۱۲ گل به ثمر رسانده است.

بایرن مونیخ در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۴ گل خورده و ۳۱ گل به ثمر رسانده است.

یوونتوس امروز میهمان رقیب خود تیم ساسولو در لیگ ایتالیا است. این مسابقه به صورت زنده از شبکه سه پخش می‌شود.

در ادامه مسابقات لیگ ایتالیا از هفته نوزدهم امروز سه بازی برگزار می‌شود که گروه ورزش شبکه سه بازی یوونتوس و رقیب خود ساسولو را برای پخش انتخاب کرده است. ­برنامه «گزارش ورزشی» ­این بازی را زنده پوشش می‌دهد.

مسابقه ساعت ۲۳:۱۵، انجام می‌شود و گزارشگری این بازی به عهده عباس قانع است.