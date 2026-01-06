مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تأکید بر تسریع نوسازی بافت‌های ناکارآمد، از مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها خواست پیشنهاد‌های اجرایی خود برای طرح «کلید به کلید» را ظرف ۱۰ روز آینده ارائه کنند.

ضرب‌الاجل ۱۰ روزه برای استان‌ها در اجرای طرح «کلید به کلید» بازآفرینی شهری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در جلسه شورای مدیران شرکت بازآفرینی شهری ایران، بر ضرورت استفاده از ظرفیت استان‌ها و تعامل با سازمان ملی زمین و مسکن برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار تأکید کرد.

وی با اشاره به پیشرفت مناسب پروژه‌های در دست اجرا، نتایج حاصل از اقدامات بازآفرینی را قابل دفاع دانست.

گلپایگانی با هشدار نسبت به آسیب‌پذیری بالای بافت‌های ناکارآمد در برابر زلزله، گفت: نوسازی این مناطق هنوز جایگاه شایسته‌ای در بودجه‌های کشور ندارد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، سنددار کردن املاک در بافت‌های فرسوده و تخصیص هدفمند اعتبارات به پهنه‌های پرخطر را از اولویت‌ها برشمرد.

وی همچنین فروش املاک بازآفرینی شهری را راهکاری برای تأمین منابع دانست و اعلام کرد ۷۰ درصد منابع حاصل، در همان استان هزینه خواهد شد.

در پایان این نشست، بر تأمین اعتبار پروژه‌های با پیشرفت بالای ۵۰ درصد و نهایی‌سازی طرح‌های قابل افتتاح در دهه فجر تأکید شد.