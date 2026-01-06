

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،سرهنگ "اسماعیل زراعتیان" اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت درون خودرو در سطح حوزه استحفاظی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری "۳۵ پل فسا" شیراز قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی با انجام اقدامات پلیسی، موفق شدند در این خصوص یک سارق را حین حرکت با موتورسیکلت شناسایی و وی را دستگیر و به کلانتری انتقال دهند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه به ۲۰ فقره سرقت درون خودرو اعتراف نموده است، گفت: در بازرسی از وسایل همراه سارق، مقادیری اموال مسروقه از قبیل ضبط و باند، رینگ لاستیک، ابزار آلات و ... کشف شد.

سرهنگ "زراعتیان" به شهروندان توصیه کرد: هنگام ترک خودرو از گذاشتن کیف پول، مدارک و یا سایر اشیاء با ارزش و قیمتی در داخل آن به ویژه در معرض دید اجتناب کنند و از پارک کردن وسایط نقلیه در مکان‌های خلوت که فاقد روشنایی کافی است پرهیز کنند.