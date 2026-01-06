پخش زنده
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین از هزینهکرد حدود ۱۲۰ میلیارد تومان از درآمد موقوفات برای اجرای نیت واقفان در ۹ ماهه اول امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجتالاسلام سید مصطفی مجیدی در جمع خبرنگاران گفت: با همدلی همکاران، در مدت یادشده مبلغ ۱۱۹ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان (معادل هزار و دویست میلیارد ریال) دقیقاً از محل درآمد موقوفات، صرف اجرای نیت واقفان شد.
وی افزود: این مبلغ به نیّت خیرخواهان و بر اساس وصیت آنان هزینه شده و موجب خدمترسانی به ۱۶ هزار و ۹۷ نفر از نیازمندان شده است.
مدیرکل اوقاف قزوین تصریح کرد: ما خود را امانتداران وقف میدانیم و بر این اساس خدمت کردهایم که از این تعداد، خدمت به ۱۳ هزار و ۷۰۰ نفر در حوزه دارو و درمان انجام شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین، از تکمیل فرآیند تثبیت مالکیت اراضی موقوفه این استان با تبدیل ۱۲۷۰ دفترچه قدیمی به اسناد تکبرگ خبر داد.
حجتالاسلام مجیدی اظهار داشت: حاکمیت موظف است از منابع ملی و انفال حفاظت کند که با همت همه دستگاههای ذیربط، اسناد مالکیت اراضی ملی در سال گذشته بهطور کامل صادر شد.
مدیرکل اوقاف استان با اشاره به گستره موقوفات استان تصریح کرد: هشت و نیم درصد مساحت استان را موقوفات تشکیل میدهند که عمدتاً در قالب مستثنیات هستند و گرفتن سند برای آنها فرآیندی پیچیده دارد.
وی اعلام کرد: با تلاش همکاران، ما موفق شدیم همه دفترچههای قدیمی موجود در استان را ساماندهی کنیم و از ۱۲۷۰ سند دفترچهای قدیمی، تعداد ۱۲۵۰ فقره با موفقیت به سند تکبرگ تبدیل شده است.
حجتالاسلام مجیدی خاطرنشان کرد: مساحتی بالغ بر ۲۹ هزار و ۵۰۰ هکتار از این اراضی، در سامانه ثبت، تثبیت شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در ادامه از آغاز عملیات اجرایی پروژه انتقال آب به این استان پس از ۲۵ سال و همچنین تصویب بزرگترین شهرک گردشگری-اقامتی ایران در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور خبر داد.
حجتالاسلام مجیدی در ادامه به یک پروژه بزرگ گردشگری اشاره کرد و افزود: با همت سازمان و احیای یک موقوفه در استان، پروژه «رَجِه» با مساحتی بالغ بر ۱۴۰۰ هکتار به عنوان بزرگترین شهرک گردشگری-اقامتی ایران، پس از ۹ سال پیگیری در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور تثبیت شد.
مدیرکل اوقاف قزوین درباره اثرات اقتصادی این پروژه گفت: این پروژه حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در استان ایجاد و یک قطب گردشگری ارزشمند شکل خواهد داد.
وی ارتباط مالی این پروژه با طرح آبرسانی را توضیح داد: از محل درآمد این پروژه، سهم ۳۰ درصدی که به موقوفه تعلق گرفت، صرفاً برای پروژه آبرسانی از سد طالبان به استان قزوین هزینه شده است. این پروژه با حضور قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) سپاه آغاز شده و امیدواریم با پیگیری استاندار، کمتر از سه سال و حتی زودتر به بهرهبرداری برسد.