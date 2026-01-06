پخش زنده
هنرمند اصفهانی تصاویر بیش از ۴ هزار تن از شهدای کشور را با هنر دیجیتال به تصویر کشیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ سعید بهارلو هنرمند ۳۴ ساله تصاویر شهدای انقلاب و دفاع مقدس تا شهدای جنگتحمیلی ۱۲ روزه را با شیوههای امروزی دیجیتال طراحی و نقاشی کرده است.
او با تسلطی کمنظیر، تکنیکهای مدرن هنر دیجیتال را با روح سنتی نقاشی ایرانی و ذوقی شرقی در آمیخت.
ترکیببندیهای هوشمندانه، بازی با سایهروشنهای معنادار و انتخاب رنگهایی که گاه آرامش بهشت را تداعی میکنند و گاه حرارت صحنههای حماسه را، از ویژگیهای بارز آثارش است.
اما آنچه هنر او را متمایز میسازد، احساس خالصانهای است که در هر طرح موج میزند؛ گویی او با هر شهدی که تصویر میکند، پیمانی دوباره میبندد.
این هنرمند نه فقط یک نقاش دیجیتال، که یک راوی عصر جدید است؛ راوی دلهایی که در طلوعی آرام به افق ابدیت پیوستند.