معاون فنی و عمرانی سازمان بازرسی به همراه جمعی از مدیران شهری آخرین وضعیت اجرای طرح تقاطع چوبتراش و بزرگراه شیخ فضلالله نوری را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این بازدید در چارچوب مأموریتهای نظارتی و با هدف بررسی روند اجرا، هماهنگی دستگاههای اجرایی و رفع تعارض تأسیسات زیرساختی با پروژه انجام شد.
در جلسهای که به همین منظور و با محوریت بررسی تعارض کابلهای ۶۳ کیلوولت و فیبر نوری شرکت بهرهبرداری مترو با پروژه مذکور برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی به منظور تسریع در روند اجرا، رفع موانع فنی و رعایت الزامات ایمنی تأسیسات تأکید شد.
در ادامه این بازدید، وضعیت شمعها و مراحل احداث تیرهای اصلی پل در محل پروژه مورد بررسی قرار گرفت.
پروژه تقاطع چوبتراش و ساماندهی بزرگراه شیخ فضلالله نوری در حدفاصل تقاطع بزرگراههای جناح و یادگار امام (ره) از اواخر سال ۱۴۰۳ آغاز شده و هماکنون با پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصد در دست اجراست.