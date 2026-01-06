پخش زنده
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پس از بررسی طرح بازنگریشده جامع شهر بیرجند، اصلاح اسناد طرح در حوزه جمعیت، محدوده، کاربری اراضی و حملونقل را الزامی دانست و اجرای آن را منوط به تأیید نهایی دبیر شورا اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح بازنگریشده جامع شهر بیرجند را بررسی و اصلاح اسناد آن را برای اجرا الزامی اعلام کرد.
این مصوبه در جلسه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ شورا و با استناد به بررسیهای کمیته فنی شماره یک به تصویب رسید.
بر اساس نظر شورا، جمعیت شهر بیرجند در افق سال ۱۴۱۷ معادل ۳۰۰ هزار نفر تعیین شد که با مطالعات آمایش سرزمین و منابع آب استان همخوانی دارد.
خط محدوده شهر با اعمال اصلاحاتی از جمله الحاق محدوده دانشگاه آزاد و دانشگاه فرهنگیان در جنوب شرق شهر مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین تأکید شد مسیلها و حریم آنها خارج از محدوده شهری تثبیت شود.
در جنوب غرب شهر نیز محدوده کارگاه صابونسازی به دلیل قرارگیری در بافت شهری، با کاربری صنعتی گروه «الف» به محدوده شهر افزوده شد.
شورای عالی شهرسازی مقرر کرد ۱۰ درصد از اراضی الحاقی به کاهش بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری اختصاص یابد.
انعکاس دقیق حریم مسیلها، قناتها، گسلها و منابع آب شرب در اسناد طرح از دیگر مصوبات این جلسه است.
همچنین درج عرصه و حریم آثار تاریخی بر اساس آخرین اعلام نظر میراث فرهنگی الزامی شد.
کلیه اراضی و پهنههای نظامی نیز باید با کاربری مشخص در اسناد طرح لحاظ شود.
در بخش حملونقل، تهیه سند توسعه مبتنی بر حملونقل همگانی (TOD) با محوریت ایستگاه راهآهن بیرجند مورد تأکید قرار گرفت.
تعداد و موقعیت تقاطعهای غیرهمسطح نیز بر اساس مطالعات طرح جامع تأیید شد.
شورا با الحاق ۵۷ هکتار اراضی به روستای دستگرد به دلیل قرارگیری در حریم گسل مخالفت کرد.
پهنههای مجاز بلندمرتبهسازی در ضلع جنوبی بلوار پیامبر اعظم به تصویب رسید.
اعمال مشوقهای کالبدی برای حفظ الگوی بومی حیاط مرکزی در بافت تاریخی نیز مورد موافقت قرار گرفت.
همچنین نتایج مطالعات پدافند غیرعامل شهر بیرجند باید در طرح جامع لحاظ شود.
در پایان تأکید شد اسناد اصلاحشده طرح جامع، پس از تأیید دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، برای اجرا ابلاغ خواهد شد.