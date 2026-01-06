پخش زنده
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، آیین «از رودکی تا خواجو» را بهمنظور گرامیداشت دو شاعر بزرگ زبان فارسی که زادروز آنان در دیماه است، برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این آیین فرهنگی و ادبی، محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، علی رواقی چهره ماندگار زبان و ادب فارسی و نظامالدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران، درباره جایگاه رودکی در فرهنگ ایران و زبان و ادب فارسی و همچنین مقام ادبی خواجوی کرمانی سخنرانی کردند.
همچنین مرتضی امیری اسفندقه شاعر کشورمان در این مراسم به شعرخوانی پرداخت.
نظامالدین زاهدی، سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران، در سخنانی با تأکید بر جایگاه رودکی در فرهنگ مشترک فارسیزبانان، پیشنهاد کرد روز بزرگداشت رودکی بهصورت مشترک و همزمان در ایران و تاجیکستان برگزار شود؛ اقدامی که به گفته او میتواند به تقویت رودکیشناسی و گسترش همکاریهای فرهنگی و علمی میان دو کشور کمک کند.
وی یکی از مهمترین ضرورتهای امروز رودکیشناسی را تهیه دیوان جامع رودکی بر پایه دستاوردهای نوین متنشناسی معاصر دانست و با اشاره به تلاشهای زندهیاد استاد سعید نفیسی در این باره گفت: استاد نفیسی با تألیف اثر سهجلدی احوال و اشعار رودکی خدمتی بزرگ به ادبیات فارسی کرد، اما محدودیت دسترسی به نسخههای خطی کهن، موجب بروز برخی انتسابهای مشکوک، اختلاف واژهها و نارساییهایی در متن اشعار شده است.
سفیر تاجیکستان با اشاره به انتشار بیش از ۳۵ کتاب درباره اشعار رودکی در ایران، تاجیکستان، روسیه و دیگر مراکز ایرانشناسی جهان در هشت دهه گذشته افزود: برخی از این آثار در تصحیح و تکمیل اشعار رودکی نقش مؤثری داشتهاند. با این حال هنوز همه زوایای شعر رودکی روشن نشده است.
وی تأکید کرد: تهیه مجموعهای نوین از اشعار رودکی باید بر پایه نسخههای خطی کهن، بهویژه نسخههای لغتِ فرس که از مهمترین منابع اشعار رودکی به شمار میروند، انجام شود و این مهم تنها با همکاری مشترک رودکیشناسان ایران و تاجیکستان امکانپذیر است.
زاهدی در بخش دیگری از سخنان خود، گسترش این همکاریها به حوزه تحقیق و تصحیح اشعار شاعران همعصر رودکی راخواستار شد و گفت: بر پایه پژوهشهای دانشمندانی، چون سعید نفیسی، محمد دبیرسیاقی، مظاهر مصفا، ذبیحالله صفا، احمد اقتداری، محمود مدبری و نیز پژوهشگران تاجیک و ایرانشناسان خارجی، تاکنون نام و آثار بیش از ۸۰ شاعر همعصر رودکی شناسایی شده است، اما هنوز مجموعهای جامع از اشعار این شاعران فراهم نیامده است.
وی افزود: بررسی اختلاف نسخهها، تعیین انتسابهای مشکوک و تصحیح متون این شاعران، همانند اشعار رودکی، نیازمند بهرهگیری از نسخههای خطی کهن و تلاشهای علمی مشترک است.
سفیر تاجیکستان همچنین به شعر دوره سامانیان اشاره کرد و گفت: برای ترسیم تصویری کامل از شعر و شاعری عصر رودکی، باید به احوال و آثار شاعران عربیزبان قلمرو سامانیان نیز توجه شود؛ شاعرانی که اگرچه به زبان عربی میسرودند، اما اندیشه و محتوای آثارشان ایرانی و تاجیکی بود و بررسی آنها میتواند خلأ مهمی در رودکیشناسی و سامانیپژوهی امروز را پر کند.
او در پایان با قدردانی از حاضران، ابراز امیدواری کرد با همت پژوهشگران دو کشور، این کاستیها جبران و زمینه همکاریهای علمی و فرهنگی عمیقتری میان ایران و تاجیکستان فراهم شود.
گفتنی است چهارم دیماه در گاهشمار رسمی ایران، روز بزرگداشت رودکی پدر شعر فارسی و هفدهم دیماه زادروز خواجوی کرمانی شاعر نامدار قرن هشتم هجری است.