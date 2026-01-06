نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی از آغاز عملیات اجرایی فاز اول سایت ۱۰۰ مگاواتی برق خورشیدی در مجتمع فولاد قائنات تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، اسحاقی نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در دیدار با سرپرست مجتمع فولاد قائنات، با بیان اینکه پارسال با هدف جلوگیری از تعطیلی مجتمع فولاد قاینات به دلایلی همچون ناترازی‌ها در حوزه انرژی، دستورات لازم در خصوص اخذ مجوز و تامین اعتبار برای ساخت سایت ۱۰۰ مگاواتی برق خورشیدی اخذ شده بود، خواستار توجه ویژه مدیریت جدید این مجتمع به این موضوع شد.

شهبازی پور سرپرست مجتمع فولاد قائنات نیز با تایید اهمیت این موضوع که می‌تواند بخش عمده‌ای از ناترازی‌های برق در این مجتمع را جبران کند، متعهد شد تا پایان سال عملیات اجرای فاز اول سایت ۱۰۰ مگاواتی برق خورشیدی که تولید ۵۰ مگاوات خواهد بود، آغاز شود.

همچنین دراین دیدار، ساماندهی نیروی انسانی، تکمیل مدرسه شهر نیمبلوک و آخرین وضعیت تصفیه خانه فاضلاب قاینات بحث و تبادل نظر شد که در آینده نزدیک گزارشی از روند پیشرفت موضوعات فوق نیز ارائه خواهد شد.