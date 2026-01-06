پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با تأکید بر اهمیت توسعه روستاهای دارای قابلیت گردشگری گفت: توجه به روستاهای هدف گردشگری از اهداف مهم سند آمایش استان است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛بیاتمنش در جلسه بررسی طرحهای روستاهای هدف گردشگری بر ضرورت تقویت زیرساختها و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی روستاها در توسعه گردشگری تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با تأکید بر انجام مطالعات جامع و پایش مستمر روستاهای هدف گردشگری، خواستار اجرای همزمان مطالعات و طرحهای مصوب بهمنظور دستیابی به توسعه پایدار روستایی شد.
در این جلسه، راهبردهای توسعه روستاهای دارای قابلیت هدف گردشگری تعیین و اعتبارات مورد نیاز برای انجام مطالعات، اجرای زیرساختها و تأمین تسهیلات لازم جهت احداث تأسیسات روبنایی گردشگری بررسی و مشخص شد.
همچنین مقرر شد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اسرع وقت نسبت به مبادله موافقتنامه طرحهای مصوب اقدام کند.
در حاشیه این نشست نیز، آخرین وضعیت تخصیص زمین در مجاورت روستاهای مورد نظر برای استقرار نیروگاههای تجدیدپذیر معیشتمحور مورد بررسی قرار گرفت؛ طرحهایی که با هدف ایجاد درآمد پایدار برای دهیاریها، کمک به معیشت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و حمایت از دهکهای پایین جامعه روستایی طراحی شدهاند. در این خصوص، تصمیمات لازم برای تسریع در فرآیند اجرای طرحها اتخاذ شد و مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از تأیید ۱۴ پهنه مورد مطالعه در این زمینه خبر داد.