به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اصغر نورالله‌زاده رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی امروز در نشست خبری که درباره سیاست ارزی جدید و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد، افزود: چند نرخی بودن ارز رانت‌هایی را ایجاد می‌کند و کسانی از آن منتفع می‌شوند که به این نوع از ارز‌ها دسترسی دارند.

وی تصریح کرد: تک نرخی شدن نرخ ارز با تقویت تولید داخلی رقابت پذیری را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد می‌کند، البته از طرفی مواد اولیه مجموعه‌های تولید با نرخ بیشتری بدست آنان می‌رسد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: از آنجایی که صندوق نوآوری مسئولیت حمایت از مجموعه‌های دانش بنیان را برعهده دارد، سیاست‌هایی را به منظور کاهش فشار بر این بخش‌ها در نظر گرفته‌است.

نورالله زاده افزود: بدین منظور تسهیلات سرمایه گردش با بازپرداخت یک ساله به اندازه ثبت سفارش این مجموعه‌ها که درگذشته در تالار اول ثبت سفارش داشتند، با دو ماه تنفس و ۱۰ ماه بازپرداخت و نرخ سود ۲۳ درصد در نظر گرفته شده است.

وی گفت: مجموعه‌های دانش بنیان می‌توانند با ثبت اطلاعات در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی و یا سامانه صندوق نوآوری و شکوفایی این تسهیلات را درخواست کنند.

رئیس صندوق نوآوری وشکوفایی ادامه داد: این تسهیلات شامل شرکت‌هایی می‌شود که تاکنون برای واردات مواد اولیه ثبت سفارش انجام دادند و یا از طریق بورس اقدام به خرید مواد اولیه می‌کردند.

نورالله زاده گفت: تسهیلات برای جبران افزایش قیمت مواد اولیه به منظور تثبیت وضعیت و پس از آن رشد شرکت‌ها در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به حمایت‌های صورت گرفته از شرکت دانش بنیان در طول جنگ ۱۲ روزه نیز افزود: در دوره جنگ ۸۳۰ شرکت مورد بررسی قرار گرفت که ۴۸۰ شرکت از تبعات جنگ ۱۲ روزه متاثر شده بودند و به میزان ۱.۱ همت از آنها حمایت مالی صورت گرفت که اغلب شرکت‌های پلتفرمی و فناوری اطلاعات بودند.