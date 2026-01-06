



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، محمد الله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر در آیین گشایش بیستمین کنفرانس بین‌المللی حفاظت و اتوماسیون سیستم‌های قدرت،در شیراز اظهار کرد: این پروژه‌ها میزان تولید را در بخش‌های مختلف حرارتی سیکل ترکیبی و بخش تجدیدپذیر (عمدتا انرژی خورشیدی) افزایش می‌دهد.

او افزود: اقداماتی نیز برای مهار و مدیریت مصرف و افزایش کنترل پذیری مصرف انجام شده؛ چراکه در شرایطی که نمی‌توان با قیمت، افزایش مصرف را مهار کرد، باید آن را با مانیتورینگ و فرمان پذیری از راه دور، کنترل کرد.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر گفت: به رغم وجود شکاف میان تولید و مصرف، شبکه سراسری برق ایران، بیست‌ودومین سال بدون بلک اوت (خاموشی گسترده شبکه برق) خود را پشت سرگذاشته و این نتیجه هنرنمایی و تلاش‌های متخصصان و مدیران صنعت برق کشور در حوزه حفاظت است.

مهندس الله‌داد با بیان اینکه هرساله شاهد افزایش نیاز مصرفی در بخش‌های مختلف خانگی، کشاورزی و صنعتی هستیم، اظهار کرد: نمی‌توان به عدم تناسب تولید و مصرف «ناترازی»، بلکه شکافی عمیق ایجاد شده است.

او افزود: هرسال حدود یک‌میلیون انشعاب جدید در خانگی، کشاورزی و صنعتی به شبکه برق اضافه می‌شود.

مهندس الله‌داد با اشاره به تأثیر قیمت پایین انرژی در افزایش مصرف بخش‌های صنعتی و تجاری، بیان کرد: همچنین به‌خاطر، کاهش فشار آب و ضرورت استفاده از الکتروپمپ‌ها، شاهد افزایش بار پیش‌بینی نشده‌ای در هرسال هستم.

او اضافه کرد: استفاده از الکتروپمپ‌‎های خانگی، ورود خودرو‌های برقی در حوزه حمل و نقل، افزایش دیتا سنترها، برقی شدن چاه‌های کشاورزی و ماینرها، سالانه بیش‌از ۲هزار مگاوات بار پیش‌بینی نشده را به شبکه برق کشور اضافه می‌کند.