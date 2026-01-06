پخش زنده
جمعی از هیئت های ورزشی استان با صدور بیانیه های جداگانه ای خواستار نقش آفرینی و پاسداشت امنیت با نگاه عمیق و مسئولانه به شرایط کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در پیام هیئتهای والیبال، تیراندازی،شطرنج و جودوی استان با اشاره به اینکه در مقاطع حساس تاریخ، آنچه یک ملت را از گردنههای دشوار عبور میدهد، نه هیجانهای زودگذر، بلکه خرد جمعی، گفتوگوی مسئولانه و حفظ سرمایه گرانبهای آرامش و وحدت ملی است.
در بخشی از این بیانیه آمده است ما ضمن اعلام پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی، رهبری و شهدا به ویژه شهدای دفاع مقدس دوازده روزه و تاکید بر حق مطالبهگری آگاهانه و قانونی مردم، حرکتهای سازمانیافتهای را که به بهانه اغتشاش، تخریب اموال عمومی، اخلال در امنیت پایدار شهرها و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم منجر شده، محکوم مینماییم.