پخش زنده
امروز: -
اعضای مجمع نمایندگان استان ایلام در پی وقوع حادثه ناگوار شهرستان ملکشاهی بیانیهای صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مجمع نمایندگان استان ایلام با نهایت تأسف و تأثر، وقوع حادثه ناگوار در شهرستان ملکشاهی را به عموم مردم شریف استان و بهویژه خانوادههای داغدار تسلیت عرض نموده و ضمن ابراز همدردی صمیمانه، مراتب تسلیت و تعزیت خود را به بازماندگان این حادثه تلخ تقدیم میکند.
شهرستان ملکشاهی همواره نماد مقاومت، همبستگی و پایبندی به ارزشهای والای انقلاب اسلامی بوده و مردم فهیم، متعهد و شجاع این دیار در طول تاریخ، چه در عرصههای دفاع، چه در مسیر سازندگی و چه در صحنههای اجتماعی و فرهنگی، نقشی ماندگار و افتخارآمیز ایفا کردهاند. بیتردید این حادثه اندوهبار، هرگز نمیتواند خللی در اراده راسخ، صبر مثالزدنی و همبستگی عمیق مردم شریف ملکشاهی ایجاد کند.
مجمع نمایندگان استان ایلام ضمن قدردانی از صبر، متانت و شکیبایی خانوادههای محترم و تمامی مردم شهرستان ملکشاهی، از درگاه خداوند متعال برای بازماندگان، آرامش، صبر جمیل و برای درگذشتگان، علو درجات مسئلت مینماید.
بدینوسیله مجمع نمایندگان استان ایلام تأکید مینماید که موضوع این حادثه بهصورت جدی و قاطع از طریق مراجع ذیربط و قانونی پیگیری خواهد شد و با هرگونه قصور یا تقصیر احتمالی، مطابق قانون برخورد لازم صورت خواهد گرفت. این مجمع تمامی ظرفیتهای قانونی، انسانی و نظارتی خود را در راستای کاهش آثار این حادثه و حمایت از آسیبدیدگان به کار خواهد بست و همواره در کنار مردم شریف شهرستان ملکشاهی خواهد بود.
مردم بزرگوار و شریف ملکشاهی، شما همواره مایه افتخار استان ایلام و کشور بودهاید و همبستگی، شجاعت و ایستادگیتان الگویی ارزشمند برای جامعه اسلامی است.