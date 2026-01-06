اجرای طرح آزمایشی عمومی نفوس و مسکن در میاندرود
طرح آزمایشی عمومی نفوس و مسکن در میاندرود آغاز شد و تا سوم بهمن ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اشاره به اینکه مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در این استان شروع شده و شهر سورک بعنوان نمونه شهری و سه روستای میاندرود بعنوان نمونه روستایی انتخاب شدند گفت: سرشماری ثبتی، آمار دقیق، ایران قوی شعار این سرشماریست
کریم پور افزود: هدف از اجرای مرحله آزمایشی، سنجش میزان آمادگی زیر ساخت ها، ارزیابی فرآیندهای اجرایی و ارتقای کیفیت اطلاعات ثبتی است تا سرشماری اصلی سال ۱۴۰۵ با دقت، سرعت و کمترین خطا اجرا شود.
وی در ادامه تصریح کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ نقطه عطفی در نظام آماری کشور محسوب میشود و نتایج آن پشتوانهی مهم برای برنامه ریزی دقیق تر، توزیع عادلانهتر منابع و تحقق توسعه متوازن در مازندران و سراسر ایران خواهد بود.