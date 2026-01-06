پخش زنده
فرمانده انتظامی خفر از کشف ۳ دستگاه آبکش فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، سرهنگ "محسن دیداری" اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان خفر در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، حین گشتزنی و کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۳ دستگاه موتور آبکش که فاقد هرگونه مجوز بود را کشف کردند که ارزش آن برابر اعلام کارشناسان ۵ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ "دیداری" با اشاره به اینکه راننده به مرجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: مردم نقش مهمی در ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح جامعه دارند و از این رو میتوانند با مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند. کد خبر: ۱۰۰۰۲۷۴۱۰۱