به گزارش خبرگزاری. صداوسیمای مرکز کرمان در فضایی آکنده از عشق، ایمان و ارادت، یادواره شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدا کرمان به همت واحد امیدان بسیج دانش‌آموزی مدرسه شیخ طوسی ده‌علی شهرستان راور برگزار شد.

این مراسم با حضور پدر بزرگوار شهیده «کاپشن صورتی، گوشواره قلبی» آقای پیمان سلطانی‌نژاد، راوی توانای کشوری آقای حجتی، والدین گرامی، دانش‌آموزان و جمعی از مسئولان معزز، حال و هوایی معنوی و ناب به خود گرفت.

در بخش ویژه‌ای از مراسم، شرکت‌کنندگان با پرچم متبرک حرم مطهر امام حسین (علیه‌السلام) تبرک جستند و دل‌هایشان را به عطر کربلا پیوند زدند.