به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ آموزشگاه خیرساز حضرت ابوالفضل (ع) در روستای روران از توابع ناحیه ۶ اصفهان در زمینی به مساحت بیش از ۲ هزار متر مربع و زیربنای ۸۸۴ متر مربع به بهره برداری رسید.

این آموزشگاه خیرساز با ۲۵۰ میلیارد ریال هزینه ساخت، دارای ۶ کلاس درس مدرن، فضا‌های اداری و خدماتی است.

آیین افتتاح این واحد آموزشی با حضور بخشدار بخش مرکزی اصفهان،فرماندار شهرستان اصفهان، مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۶ اصفهان برگزار شد.

در این آیین، مسئولان ضمن قدردانی از اقدام ارزشمند خیرین مدرسه‌ساز، احداث این مدرسه را گامی مؤثر در راستای ارتقای سطح آموزشی، تحقق عدالت آموزشی و توسعه فضاهای آموزشی در شهرستان اصفهان عنوان کردند.

روستای روران یکی از ۱۷ روستای دهستان براآن جنوبی است.