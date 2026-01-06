به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن قضاتلو ، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران امروز در جریان ارائه گزارش عملکرد این سازماندر صحن شورا با اشاره به ۱۳ درصد افزایش مشارکت در طرح نوماند، گفت: رویداد‌ها و برنامه‌های مشارکتی در قالب طرح نوماند برگزار شد و از توان پنج هزار نفر با علاقمندی‌های مختلف در این رویداد‌ها استفاده کردیم.

وی با بیان اینکه ۹ هزار قرارداد در سال جاری با بانک ها، مجتمع‌های تجاری و دیگر بخش‌ها برای جمع آوری پسماند خشک منعقد شده است، خاطرنشان کرد: ۴۵۷ غرفه در سطح شهر تهران برای جمع آوری پسماند خشک وجود دارد.

در ادامه ، پیرهادی ، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست شورا نیز بر لزوم افزایش تفکیک زباله از مبدا و تکمیل طرح‌های مرتبط با پسماند تأکید کرد.

شمس احسان، رئیس کمیته ورزش شورا هم از انتقال مجموعه ورزشی یادگار امام به وزارت میراث فرهنگی انتقاد کرد.

شمس احسان گفت: زمین محل احداث مجموعه ورزشی یادگار امام، حسب بند ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها در راستای تأمین سرانه خدماتی _ ورزشی عمومی تملک و مورد بهره‌برداری قرار گرفته و در حکم اموال عمومی است. بررسی انتقال آن از حیث حقوقی ضروری است؛ براساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری، عرصه‌ای که مجموعه ورزشی در آن واقع شده، مالکیت یکپارچه ندارد و بخشی از عرصه متعلق به شهرداری و مشمول قانون شهرداری‌هاست، چرا که حکم معبر دارد و الباقی عرصه متعلق به اشخاص غیر است.

همچنین رئیس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ساخت آرامستان جدید در معاونت عمرانی استانداری به تصویب رسیده است.