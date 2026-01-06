دبیرکل انجمن ملی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران گفت: در حال حاضر نزدیک به ۶۵۰ برند لوازم خانگی در کشور فعال هستند و به‌جز دو قلم محدود، در سایر محصولات مازاد تولید داریم.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ امید فاضلی‌نیا در نشست خبری انجمن ملی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران درباره حجم واردات انجام‌شده از طریق مرز نشینی افزود: در شش‌ماهه نخست سال حدود ۱.۳ میلیارد دلار واردات از طریق مرزنشینی انجام شده، اما این عدد فقط مربوط به ثبت‌های آماری است و واقعیت بسیار بزرگ‌تر از این رقم است.

وی به تأثیر سیاست‌های واردات کالا از طریق مرز نشینی بر کل زنجیره تولید، توزیع و مصرف پرداخت و گفت: تولیدکننده‌ای که چند روز برق، گاز یا آب ندارد و سالی یک‌بار ارز به او تخصیص داده می‌شود، چگونه می‌تواند تولید پایدار داشته باشد. حدود ۳۰ درصد مواد اولیه باید خارج از بورس تهیه شود و مواد بورسی نیز تا ۶۰ درصد بالاتر از قیمت‌های جهانی عرضه می‌شود.

وی افزود: تولیدکننده مشمول قیمت‌گذاری دستوری است، در حالی که هزینه‌های کارگری، انرژی و سایر نهاده‌ها سالی چند بار افزایش می‌یابد. هزینه‌های ثابت حداقل ۴۰ درصد است و نیروی کار نیز فصلی نیست که بتوان از پرداخت حقوق صرف‌نظر کرد.

فاضلی‌نیا به تاثیر این سیاست‌ها بر مصرف کننده اشاره کرد و گفت: وقتی کالایی از طریق مرزنشینی وارد می‌شود، مصرف‌کننده کالایی دریافت می‌کند که فاقد گارانتی واقعی است. ضمانت‌نامه معتبر وجود ندارد و گارانتی‌های جعلی با قیمت حدود ۷۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود، در حالی که هزینه استهلاک، خدمات پس از فروش و خواب سرمایه باید در قیمت لحاظ شود.

وی با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی دومین صنعت پیشران کشور است افزود: صنعت لوازم خانگی در شش سال اخیر، با وجود بستر نامناسب سیاست‌گذاری، رشد قابل قبولی داشته است. به‌رغم همه ناملایمات و ناکارآمدی‌های داخلی، عملکرد این صنعت موفق بوده، تنوع کالا وجود دارد و کمبودی در بازار مشاهده نمی‌شود.

وی گفت: در حال حاضر نزدیک به ۶۵۰ برند لوازم خانگی در کشور فعال هستند و به‌جز دو قلم محدود، در سایر محصولات مازاد تولید داریم.

دبیرکل انجمن ملی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران افزود: با سیاست‌های فعلی، به تولید وعده نسیه پنج‌ساله می‌دهیم، اما به کالای قاچاق وعده نقدی داده‌ایم.