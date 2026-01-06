پخش زنده
مردم مراقب لینکهای جعلی با عنوان کالابرگ الکترونیکی باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح «کالابرگ الکترونیکی» و واریز اعتبارات مربوطه هشدار داد؛ هیچگونه ثبتنام یا دریافت کالابرگ خارج از سامانههای رسمی دولت معتبر نیست.
سرهنگ نعمتالله طاهرپور ادامه داد: افراد سودجو ممکن است با ارسال پیامک، تماس تلفنی یا لینکهای جعلی تحت عنوان «کالابرگ الکترونیکی» اقدام به سرقت اطلاعات بانکی و هویتی شهروندان کنند.
وی با بیان اینکه شهروندان باید از کلیک روی لینکهای ناشناس و وارد کردن اطلاعات شخصی در سایتهای غیررسمی خودداری کنند، افزود: تنها اطلاعرسانی معتبر از طریق رسانههای رسمی کشور و پایگاههای اطلاعرسانی دولتی اجرا میشود.
رییس پلیس فتا اصفهان شهروندان خواست: اگر با موارد مشکوک مواجه شدند، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا وبسایت رسمی پلیس فتا گزارش دهند.