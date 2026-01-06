به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به اجرای طرح «کالابرگ الکترونیکی» و واریز اعتبارات مربوطه هشدار داد؛ هیچ‌گونه ثبت‌نام یا دریافت کالابرگ خارج از سامانه‌های رسمی دولت معتبر نیست.

سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور ادامه داد: افراد سودجو ممکن است با ارسال پیامک، تماس تلفنی یا لینک‌های جعلی تحت عنوان «کالابرگ الکترونیکی» اقدام به سرقت اطلاعات بانکی و هویتی شهروندان کنند.

وی با بیان اینکه شهروندان باید از کلیک روی لینک‌های ناشناس و وارد کردن اطلاعات شخصی در سایت‌های غیررسمی خودداری کنند، افزود: تنها اطلاع‌رسانی معتبر از طریق رسانه‌های رسمی کشور و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دولتی اجرا می‌شود.

رییس پلیس فتا اصفهان شهروندان خواست: اگر با موارد مشکوک مواجه شدند، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا وب‌سایت رسمی پلیس فتا گزارش دهند.